Три государства планируют в ближайшее время усилить поддержку Украины

Британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усилить поддержку Республики уже в ближайшие месяцы. Об этом заявили в канцелярии Стармера, сообщает РИА Новости.

«Лидеры <...> подтвердили, что в ближайшие месяцы они усилят свою поддержку (Украины. — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Других подробностей переговоров нет.

19 мая заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква рассказал, что на данный момент в программу поддержки Украины PURL привлечено почти $5,5 миллиардов. По его словам, PURL – «очень важная программа». На сегодняшний день удалось привлечь почти 5,5 миллиардов долларов, и «эти средства уже работают», подчеркнул Жовква. При этом он отверг информацию о том, что Украина что-то не получает в рамках этой программы.

Замглавы офиса Зеленского признал, что сейчас труднее получать средства, однако программа продолжит работать. Киев будет получать оружие и боеприпасы, «которые на сегодня готовы, они есть на складах, их можно использовать».

Ранее сообщалось, что Европа стала скептически относиться к помощи PURL с оружием для ВСУ.