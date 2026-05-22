Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Три государства планируют в ближайшее время усилить поддержку Украины

Британия, Германия и Франция в ближайшие месяцы усилят поддержку Украины
РИА Новости

Британский премьер-министр Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц пообещали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усилить поддержку Республики уже в ближайшие месяцы. Об этом заявили в канцелярии Стармера, сообщает РИА Новости.

«Лидеры <...> подтвердили, что в ближайшие месяцы они усилят свою поддержку (Украины. — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

Других подробностей переговоров нет.

19 мая заместитель руководителя офиса президента Зеленского Игорь Жовква рассказал, что на данный момент в программу поддержки Украины PURL привлечено почти $5,5 миллиардов. По его словам, PURL – «очень важная программа». На сегодняшний день удалось привлечь почти 5,5 миллиардов долларов, и «эти средства уже работают», подчеркнул Жовква. При этом он отверг информацию о том, что Украина что-то не получает в рамках этой программы.

Замглавы офиса Зеленского признал, что сейчас труднее получать средства, однако программа продолжит работать. Киев будет получать оружие и боеприпасы, «которые на сегодня готовы, они есть на складах, их можно использовать».

Ранее сообщалось, что Европа стала скептически относиться к помощи PURL с оружием для ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!