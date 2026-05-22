Рубио удивил вопрос о российских угрозах странам Прибалтики

Госсекретарь США Марко Рубио удивился вопросу о том, что Россия якобы угрожает странам Прибалтики. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции у Рубио спросили о «растущих угрозах» в адрес балтийских стран, якобы адресованных российской стороной.

«Что вызывает беспокойство? Я имею в виду, всегда ведь опасаешься эскалации, верно? Всегда есть такая тревога», — сказал он в ответ.

Госсекретарь США отметил, что в его стране понимают ту тревогу, которую, как утверждается, чувствуют указанные государства, и пристально следят за ситуацией.

20 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что Россия якобы «сознательно» перенаправляет украинские дроны в воздушное пространство Прибалтики. Также Будрис подчеркнул, что НАТО «стоит единым фронтом», и альянс готов «защищать каждый дюйм территории союзников» — в воздухе, на суше и на море.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что Украина готовится наносить удары по России с территории Латвии для уменьшения времени подлета. Также в пресс-бюро СВР России предупредили, что членство Латвии в НАТО не защитит страну от возмездия.

Ранее эстонская разведка оценила возможность нападения России.