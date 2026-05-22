Путин включил оператора Запорожской АЭС в перечень владельцев ядерных материалов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который официально разрешает АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» владеть ядерными материалами и установками. Документ опубликован на официальном портале, публикующем правовые акты.

Изменения внесены в указ № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса РФ» от 27 апреля 2007 года, они дополняют перечень юридических лиц, которые могут иметь в собственности ядерные материалы и ядерные установки.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе, расположена рядом с городом Энергодаром — на левом берегу Днепра. С марта 2022 года она находится под контролем российских Вооруженных сил, с октября 2022-го включена в собственность РФ. Киев отказывается считать ЗАЭС российским объектом, предлагая США взять ее под контроль, а Вооруженные силы Украины неоднократно совершают атаки на Энергодар.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «не отдаст россиянам» ЗАЭС «без боя».