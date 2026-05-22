Лавров раскритиковал идею Макрона о новом политическом сообществе

Лавров: идея о европейском политсообществе конфронтационна по отношению к РФ

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового европейского политического сообщества (ЕПС) является конфронтационной по отношению к Российской Федерации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

По его словам, ЕПС подчеркнуто излагает цели изоляции России и Белоруссии, которых никто ни в какое европейское сообщество не приглашает.

До этого на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» Лавров заявил, что мысли о «деколонизации» России до сих пор витают в публичном пространстве НАТО.

Глава МИД РФ также заявил, что пропаганда стран Запада всячески пытается исказить данные о ходе специальной военной операции на Украине и внутренних делах России. Дипломат подчеркнул, что очень важно разъяснять широким общественным кругам действия, которые российская сторона предпринимает для обеспечения защиты своих законных интересов.

Ранее Лавров заявил, что Запад создает общеевропейскую группу с целью физического нападения на Россию.