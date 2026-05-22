Госсекретарь США призвал западных коллег подумать над миссией в Ормузском проливе

Рубио: Западу надо думать о начале возможной военной миссии в Ормузском проливе

Запад должен начинать думать о возможной военной миссии в Ормузском проливе. Об этом заявил на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран — участниц НАТО в Швеции американский госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

«Мы должны начинать думать о том, что будем делать, если Иран через несколько недель решит <...> оставить [Ормузский] пролив закрытым <...>», — отметил он.

По словам Рубио, в таком случае кто-то должен будет что-то предпринять на этот счет.

Как уточнил госсекретарь, он не уверен, что это была бы обязательно миссия НАТО. Однако страны альянса могут внести в нее вклад.

До этого посол Исламской Республики во Франции Мохаммад Амин-Неджад сообщил, что Иран обсуждает с Оманом возможность создания постоянной системы сборов за проход судов через Ормузский пролив, чтобы официально закрепить контроль над судоходством в этом стратегически важном районе.

По словам дипломата, обе страны намерены мобилизовать все имеющиеся ресурсы для обеспечения безопасности и управления навигацией наиболее подходящим способом.

Ранее Рубио отреагировал на попытки взимания Ираном платы за проход через Ормузский пролив.