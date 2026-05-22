Le Monde: в резиденции Макрона прошли обыски по делу о госзаказах

В Елисейском дворце, официальной резиденции президента Франции Эммануэля Макрона, прошли обыски в рамках дела о государственных контрактах на организацию памятных церемоний в Пантеоне. Об этом сообщает газета Le Monde.

По данным издания, 21 мая два следственных судьи по финансовым делам Парижа провели обыск в президентском дворце. Как сообщает источник, расследование касается присуждения нескольких государственных контрактов компании Shortcut Events, которая в последние годы отвечала за организацию церемоний переноса останков выдающихся личностей в Пантеон с участием главы государства.

Предыдущая попытка обыска 14 апреля не увенчалась успехом, пишет источник. Тогда следователи из Национальной финансовой прокуратуры и отдела по борьбе с коррупцией обыскали Центр национальных памятников, офисы Shortcut Events и дома фигурантов дела. Однако в Елисейский дворец их не пустили, сославшись на статью Конституции о неприкосновенности помещений, связанных с администрацией президента.

Ранее в Париже прошли обыски по делу о финансировании кампаний Макрона.