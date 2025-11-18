В Париже провели обыск в фирме, которая незаконно финансировала Макрона

Правоохранительные органы провели обыски в парижском офисе американской консалтинговой фирмы McKinsey по делу о незаконном финансировании предвыборных кампаний президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает газета Figaro.

Обыск прошел 6 ноября в рамках расследования, проводимого парижским следственным судьей Сержем Турнером, в связи с участием консалтинговых фирм в предвыборной кампании Макрона.

Финансовая прокуратура Франция еще в ноябре 2022 года начала расследование в отношении Макрона, чьи предвыборные кампании 2017 и 2022 годов подозреваются в незаконном финансировании со стороны консалтинговой фирмы McKinsey. Прокуратура намеревалась проверить, имели ли место в этом деле «фаворитизм» и «незаконное финансирование избирательной кампании».

Ранее Макрона назвали худшим президентом Франции.