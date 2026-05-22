Ветеран СВО с медалями за отвагу и храбрость назначен замминистра в российском регионе

В Забайкальском крае ветерана специальной военной операции (СВО) Андрея Бурмистрова назначили заместителем министра социальной и демографической политики. Об этом сообщили в правительстве региона.

Там отметили, что Бурмистров имеет высшее юридическое образование, занимал руководящие должности. В 2023 году он отправился добровольцем в зону СВО, воевал на донецком направлении в составе Южного военного округа. Бурмистров награжден Орденом Мужества, медалями «За храбрость» II степени и «За отвагу ДНР». После возвращения с фронта Бурмистров участвовал в региональном кадровом проекте «Герои — Победы. Будущее», который инициировал губернатор Забайкалья Александр Осипов, отметили в правительстве Забайкалья.

«Я сам участник СВО и, вернувшись с фронта, лично столкнулся с получением мер поддержки. Знаю, как это важно, чтобы тебя услышали и помогли», — заявил Бурмистров.

По его данным, в крае принято 73 меры поддержки, многие из них представлены на «Госуслугах» и в МФЦ. Работа по улучшению жизни бойцов и их родственников будет продолжена, подчеркнул новый замминистра.

