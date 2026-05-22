В Госдуме объявили о скором ответе Киеву на удар по общежитию в ЛНР

Депутат ГД Колесник: Россия ответит на удар ВСУ по общежитию в ЛНР

Ответ России на удар украинской армии по студенческому общежитию в Луганской народной республике (ЛНР) не заставит себя долго ждать. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что Киев в очередной раз подтвердил статус террористического государства.

«Противник не мог не знать, что там находятся дети, и нанес прицельный удар. Противоборствующая сторона потеряла последние человеческие качества. Их и людьми-то назвать сложно, это субстанция, напичканная злобой», — сказал Колесник.

Он напомнил, что Вооруженные силы РФ регулярно наносят массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по критической инфраструктуре. Более того, по мнению парламентария, важно наносить и превентивные удары, чтобы свести к минимуму возможности противника совершать подобные атаки.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета.

По данным главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент удара в здании находились 86 студентов в возрасте от 14 до 18 лет. Ранения получили около 40 человек. Нескольких пострадавших спасатели извлекли из-под завалов, нескольких человек спасти не удалось.

По предварительной информации, под обломками разрушенного здания могут оставаться около 18 студентов и преподавателей.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Следствие считает, что удар по административным зданиям и общежитию колледжа нанесли четырьмя беспилотниками самолетного типа.

Ранее Россия нанесла удар возмездия по Украине.