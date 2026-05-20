Запад пытается склонить государства Центральной Азии к отказу от сотрудничества с Россией. Об этом заявил в интервью газете «Известия» заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам дипломата, речь идет не просто об экономической конкуренции, но и о стремлении вытеснить Россию из региона, создав контролируемую Западом инфраструктуру вблизи российских границ.

«Нас настораживает активность, с которой Вашингтон проталкивает сделки по критически важным минералам и редкоземельным металлам», — сказал Галузин.

Он отметил, что западные страны предлагают партнерам России в Центральной Азии проекты под лозунгами «диверсификации экономики» и «защиты от внешних угроз», однако за ними скрывается попытка подорвать исторические связи и кооперацию этих стран с Москвой.

Галузин добавил, что конечная цель подобных действий — подтолкнуть страны региона к отказу от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией ради краткосрочных политических выгод, предлагаемых Западом.

Новость дополняется.