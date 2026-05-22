Политолог допустил, что США перебрасывают войска в Польшу из мести Германии

Старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин в интервью с «Ридусоу» прокомментировал планы Вашингтона перебросить военную группировку в Польшу. По словам эксперта, если войска передислоцируют из Германии — это будет сигналом о том, что США сократят сотрудничество с Европой в оборонной сфере.

«Своего рода месть. [Президент США Дональд] Трамп вступил в публичную перепалку с властями ФРГ. А если речь идет о перемещении новых войск в Польшу, это подтверждение обязательств перед Европой», — сказал Кошкин.

Политолог обратил внимание, что стратегия Соединенных Штатов касательно военного присутствия в Европе почти не изменилась за последние годы, несмотря на риторику Трампа. По его прогнозам, всерьез уходить с территории Евросоюза американцы не будут.

Накануне Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента республики Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше посмеялись над обещанием Трампа прислать пять тысяч солдат.