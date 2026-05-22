В России раскрыли, как Трамп хочет усилить раздор внутри ЕС

Военэксперт Леонков: Трамп переброской военных США в Польшу усилит раздор в ЕС
Решение президента США Дональда Трампа о размещении в Польше пяти тысяч американских военных говорит о политической игре Вашингтона с целью внести раздор среди стран ЕС по вопросам безопасности. Скорее всего пять тысяч военных будут переброшены в Польшу из Германии. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.
 
«Любые движения около наших границ являются угрозой прямой или косвенной. Обустройство театра военных действий вдоль наших границ никто не отменял. Трамп сейчас играет на политическом треке. Сейчас в Европе разыгрывается определенного рода драма: Трамп хочет вывести пять тысяч американских военнослужащих с территории Германии, подвисает программа поставок ракет Tomahawk в наземном варианте. И тут появляется информация о том, что эти войска будут размещены в Польше. Я думаю, что, скорее всего, это политическая игра, которую затеял Трамп, чтобы усилить раздоры внутри Европейского Союза по вопросам безопасности», — отметил аналитик.
 
При этом сообщения о передислокации американских войск в Польшу пока остаются на уровне риторики, и неизвестно, действительно ли Трамп намерен перекинуть туда дополнительный контингент войск. Леонков напомнил, что американский президент часто что-то заявляет, но потом не исполняет обещанное.
 
Накануне Трамп объявил, что Соединенные Штаты направят 5 тыс. военнослужащих в Польшу. Он объяснил изменение позиции «успешным избранием нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого», который выиграл выборы в прошлом году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп отчитал главу Пентагона по решению о размещении войск в Польше.

 
