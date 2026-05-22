В Кремле объяснили, почему Путин не встретился с ульяновским губернатором

Президент России Владимир Путин отменил встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских по техническим причинам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Как пояснил официальный представитель Кремля, мероприятие было не отменено, а перенесено.

«Вчерашняя встреча с Русских была отменена по техническим причинам, она состоится через неделю или через две», — уточнил Песков.

Русских возглавил Ульяновскую область 8 апреля 2021 года в статусе временно исполняющего обязанности, а 4 октября 2021 года вступил в должность губернатора по итогам прямых выборов, на которых набрал 83,16% голосов. В последний раз он встречался с президентом в октябре 2025 года. Встреча, которая должна была состояться вчера, планировалась в формате видеоконференцсвязи.

Сегодня, 22 мая, Путин примет в Кремле с докладом главу Республики Тыва Владислава Ховалыга.

Ранее президент наградил орденом Александра Невского ушедшего в отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и бывшего главу Брянской области Александра Богомаза.

Ранее в Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина.