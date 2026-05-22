Лавров рассказал, когда не стоит начинать переговоры

Лавров: если перед началом переговоров понимаешь, что не договоришься, лучше не начинать
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что лучше не начинать переговоры, если перед их началом понятно, что договориться не получится. Его слова передает РИА Новости.

«Если перед началом переговоров ты уже знаешь и понимаешь, что не договоришься, лучше не начинать и не тратить время», — сказал Лавров.

По его словам, каждый раз, когда РФ начинает переговоры, она ставит цель договориться.

Он добавил, что договоренность — это всегда компромисс, «если ты хочешь с кем-то договориться, а тем более если этот «кто-то» – несколько членов международной организации».

До этого в Кремле усомнились, что глава евродипломатии Кая Каллас может стать переговорщиком с Россией, несмотря на ее заявления о готовности взять на себя эту роль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для диалога со стороны ЕС подойдет политик, который не делал резких выпадов в адрес Москвы. Кто в итоге сядет за стол переговоров от Европы и почему вокруг этой роли разгорается политическая борьба — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что РФ понимает, что урегулирование по Украине будет плодом компромисса.

 
