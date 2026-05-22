В МИД РФ ожидают, что урегулирование на Украине будет «плодом компромисса»

Лавров: РФ понимает, что урегулирование по Украине будет плодом компромисса
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия понимает, что урегулирование российско-украинского конфликта будет плодом компромисса. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин недавно заявил, что у России есть принципиальная позиция по переговорам с США по Украине. По его словам, Россия добьется своего либо через переговоры, либо через боевые действия.

«Но мы понимаем, что окончательное урегулирование будет плодом компромисса, как и любой вопрос, так или иначе охватывающий несколько государств», — сказал Лавров.

До этого заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отдать войскам приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и других регионов, которые вошли в состав РФ, тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров мира.

Ранее европейский дипломат заявил о поиске взаимоприемлемой формулы переговоров по Украине.

 
