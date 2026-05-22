Матвиенко оценила учения ядерных сил России и Белоруссии

Матвиенко: учения ядерных сил РФ и Белоруссии показали готовность к защите
Совместные российско-белорусские учения ядерных сил продемонстрировали всему миру обороноспособность обеих стран и готовность защитить суверенитет. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой, передает РИА Новости.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводили совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны.

По словам Матвиенко, РФ и Белоруссия показали всему миру, что они — мирные страны, которые всегда выступают за мирные, дипломатические переговоры.

«Но чтобы ни у кого не было никаких иллюзий: мы всегда готовы защитить суверенитет наших государств, нашу безопасность, безопасность наших народов», — подчеркнула парламентарий.

Глава Совфеда добавила, что прошедшие учения и все действия президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко убедительно доказывают самодостаточность и сильную обороноспособность России и Белоруссии и в то же время готовность вести диалог. Матвиенко отметила, что это должен быть диалог на равных, уважительный, а не попытки диктовать свою волю или доминировать.

Ранее Путин анонсировал новые учения между Россией и Белоруссией.

 
