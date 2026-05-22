В Госдуме рассказали о планах Зеленского в отношении Белоруссии

Депутат Колесник: Зеленский хочет спровоцировать Минск на превентивный удар
Украинский лидер Владимир Зеленский, говоря о якобы возможном наступлении ВС России со стороны Белоруссии, хочет спровоцировать Минск на ответные действия. У него это сделать не получится. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
 
«Он пытается спровоцировать Белоруссию на превентивный удар. Я думаю, что это ему не удастся. Все-таки там [в Минске] довольно хладнокровно относится к эмоциональным заявлениям, но это только кажется, что они эмоциональные. Там все нормально просчитано.... Я думаю, там коллективное обсуждение этих заявлений ведется», — сказал парламентарий.
 
Колесник также не исключил, что слова главы киевского режима о наступлении России из Белоруссии свидетельствуют о желании Киева еще сильнее втянуть Запад в продолжающийся вооруженный конфликт на Украине. При этом в Европе, отметил депутат, начинают понимать всю серьезность последствий политики помощи Украине.
 
Зеленский заявлял, что у России якобы есть пять сценариев наступления на Украину с территории Белоруссии, в связи с чем Киев готовится «повлиять» на Минск.
 
По его словам, Украина готовится к любому развитию боевых действий и увеличит численность войск на Черниговско-Киевском направлении. Кроме того, Киев планирует «расширить географию» введенных им санкций.

Ранее на Украине захотели снизить численность ВСУ и создавать ЧВК.

 
