На Украине захотели снизить численность ВСУ и создавать ЧВК

После завершения конфликта на Украине Киев будет вынужден снизить численность армии, которую не сможет содержать, и поэтому стране потребуются частные военные компании (ЧВК). Об этом в интервью изданию «Укринформ» рассказала нардеп Галина Янченко.

По ее словам, на Украине «есть потребность» в том, чтобы разрешить частные военные компании. Янченко отметила, что эта тема «приобретает актуальность», и выразила надежду на то, что «скоро» их получится «легализовать и создать».

«У нас на сегодняшний день в силах обороны интегрировано около 1,2 млн человек. Это очень много, как все армии Европейского Союза вместе взятые. <…> И это безумные издержки. И это значит, что после завершения войны, когда мы не будем в фазе активных боевых действий, мы будем вынуждены снизить численность армии просто потому, что мы финансово не потянем. Большое количество людей освободится. Есть много людей на фронте, ушедших добровольцами, и они не собираются возвращаться в свои гражданские профессии», — рассказала она.

Янченко подчеркнула, что сейчас «большой вопрос» в том, куда пойдут солдаты ВСУ, «которых Украина не может держать в армии». И если Киев не решит данный вопрос, «это будет огромной проблемой для общества».

«Поэтому я считаю, что одним из хороших решений является создание украинских частных военных кампаний уже сейчас, чтобы эти люди могли находить себя там. И дальше эти частные украинские военные кампании могут работать по всему миру», — отметила нардеп.

Она добавила, что ЧВК – это «не всегда» боевые действия, а «обычно» они занимаются обучением, тренировками солдат и логистикой. И поэтому ветеранов ВСУ, с ее точки зрения, можно будет привлечь к этой работе.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине официально разрешат создавать ЧВК, и закон о них будет принят в ближайшее время.

