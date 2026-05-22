Захарова: террористы ВСУ с наслаждением ударили по детям в Старобельске

Украинские «террористы» прицельно и с наслаждением бьют по детям. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу и общежитию в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР).

Она сравнила удары ВСУ с действиями нацистов в отношении школьников в Керчи в годы Великой Отечественной войны.

Дипломат добавила, что те, кто регулярно слушал «фейки» президента Украины Владимира Зеленского о якобы украденных Россией детях, теперь молчат о произошедшем в Старобельске.

Утром 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Вооруженные силы Украины ночью (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты на территории ЛНР. Так, 18 мая украинские беспилотники нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Северодонецк.

Ранее спасатели извлекли трех человек из-под завалов в Старобельске.