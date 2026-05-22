Замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа»

Рябков назвал атмосферу доверия между Путиным и Трампом «духом Анкориджа»
Москва привержена «духу Анкориджа», под которым подразумевается атмосфера доверия между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, атмосфера доверия позволила в контексте прошлогоднего саммита на Аляске согласовать на уровне руководства двух государств базовые контуры урегулирования вокруг Украины. Рябков добавил, что Москва, со своей стороны, остается привержена этому.

Замминистра подчеркнул, что не важно, как этот процесс называют в Соединенных Штатах, главное, что сохраняется настрой на продолжение совместной работы по украинскому урегулированию.

Он отметил, что сейчас ведется работа по восстановлению межгосударственного сотрудничества двух стран.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что «дух Пекина», в отличие от «духа Анкориджа», действительно существует.

Ранее Лавров выразил надежду на подтверждение договоренностей Анкориджа.

 
