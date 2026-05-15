Лавров выразил надежду на подтверждение договоренностей Анкориджа

Договоренности, достигнутые на саммите России и США в Анкоридже, должны быть подтверждены «лучше раньше, чем позже». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

«На Аляске, помимо духа, были достигнуты понимания, хотите даже - договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены США и поддержаны РФ», — сказал Лавров.

По его словам, на саммите были согласованы базовые принципы и остается «немало вопросов», которые требуют детального рассмотрения. Они станут возможными, как только договоренности будут подтверждены, указал министр. Лавров выразил надежду, что «это произойдет лучше раньше, чем позже».

Глава МИД России также напомнил о словах Владимира Путина, что Россия продолжит достигать целей СВО.

Встреча российской и американской делегаций состоялась 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Участники переговоров охарактеризовали переговоры как успешные. По итогам саммита Владимир Путин заявил о возможности довести урегулирование украинского конфликта до завершения и отметил, что Россия заинтересована в долгосрочном характере процесса.

Ранее Россия заявила о готовности продолжать переговоры по Украине на основе договоренностей Анкориджа.

 
