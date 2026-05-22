Война США и Израиля против Ирана
США и Великобритания обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Рубио и Купер обсудили Иран, Ормузский пролив и безопасность в Европе
Alex Brandon/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер ситуацию вокруг Ирана, в Ормузском проливе и поддержание безопасности в Европе. Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Рубио и Купер также обсудили важность того, чтобы Европа обеспечивала больше собственной безопасности, а также необходимость увеличения инвестиций в оборону и большего распределения бремени в НАТО», — говорится в заявлении пресс-секретаря госдепа Томми Пиготта.

5 мая Рубио заявил, что администрация США внесла изменения в проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по судоходству в Ормузском проливе.

До этого постпред РФ в ООН Василий Небензя, обращаясь к американскому посланнику Майклу Уолтц, заявил, что Россия не будет извиняться за то, что заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Москва вместе с Пекином наложила вето на документ, поскольку его принятие подтолкнуло бы ситуацию на Ближнем Востоке к новой эскалации, объяснил дипломат. По его словам, авторы текста проигнорировали причины нынешнего кризиса и фактически возложили ответственность только на Иран. В Тегеране сочли такой подход России и Китая конструктивным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за усилия по прекращению конфликта.

 
