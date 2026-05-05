В США рассказали о проекте резолюции ООН по Ормузскому проливу

Администрация США внесла изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по судоходству в Ормузском проливе. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

«Думаю, никто не хочет, чтобы ее заветировали вновь, и мы внесли небольшие коррективы в текст документа», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

До этого постпред РФ в ООН Василий Небензя, обращаясь к американскому посланнику Майклу Уолтц, заявил, что Россия не будет извиняться за то, что заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу. Москва вместе с Пекином наложила вето на документ, поскольку его принятие подтолкнуло бы ситуацию на Ближнем Востоке к новой эскалации, объяснил дипломат. По его словам, авторы текста проигнорировали причины нынешнего кризиса и фактически возложили ответственность только на Иран. В Тегеране сочли такой подход России и Китая конструктивным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол Ирана поблагодарил Россию за усилия по прекращению конфликта.