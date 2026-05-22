ЛДПР предложила меры по борьбе с этническими гетто в городах России

ЛДПР выступила с инициативой наделить регионы возможностью ограничивать или запрещать постановку на миграционный учет трудовых мигрантов там, где их концентрация «становится по-настоящему избыточной». Это поможет в борьбе с этническими гетто. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.



«В Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Ханты-Мансийске, Тюмени и десятках других городов высочайший уровень социальной напряженности из-за засилья мигрантов — целые кварталы живут по собственным правилам. Вместо того чтобы интегрироваться в российское общество, мигранты, многие из которых находятся в стране нелегально, создают этнические анклавы и гетто. Русский язык там не знают и не хотят его учить, грубо попирают наши законы и традиции. Местные жители обходят такие районы стороной, не чувствуя себя в безопасности в собственных городах», — сказал парламентарий.



Кроме того, по словам Слуцкого, труд мигрантов все чаще используется недобросовестными компаниями как инструмент дешевой рабочей силы. Это вытесняет граждан России с рынка труда, указал он.



«Это особенно чувствительно для регионов, где люди и без того сталкиваются с нехваткой рабочих мест и падением уровня доходов. Поэтому мы предлагаем дать регионам право самостоятельно принимать решения об ограничении постановки на миграционный учет трудовых мигрантов на территориях, где их концентрация становится по-настоящему избыточной», — отметил Слуцкий.



Как говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Газеты.Ru»), речь может пойти и о запрете мигрантам вставать на учет. Таким образом будет создан эффективный инструмент «профилактики этнической изоляции и сегрегации», способствующий равномерному распределению миграционных потоков и их оптимальной интеграции в принимающее сообщество. Также мера позволит регионам оперативно реагировать на «возникающие вызовы в сфере межнациональных отношений».



