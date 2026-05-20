Мигрантов предупредили, что брак с россиянином не защищает от депортации

Брак с россиянином не является для мигранта абсолютной защитой от выдворения из РФ. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий юрист Зара Горбушина.

«Распространенное заблуждение среди иностранных граждан заключается в том, что вступление в брак с россиянином автоматически решает все миграционные вопросы, включая предотвращение депортации. К сожалению, это не так. Верховный суд Российской Федерации четко обозначил свою позицию: семейные отношения не предоставляют абсолютной защиты от выдворения из страны, особенно если решение о нежелательности пребывания было принято еще до официального оформления брака», — отметила Горбушина.

Она пояснила, что депортация — это принудительное выдворение иностранного гражданина за пределы России, когда он теряет законные права на нахождение в стране. Это регулируется федеральным законом № 115-ФЗ, уточнила юрист. Среди наиболее частых причин для депортации она выделила утрату силы документов, разрешающих пребывание (вид на жительство, разрешение на временное проживание, патент, разрешение на работу), истечение срока действия визы или разрешенного периода безвизового пребывания, незаконное проникновение на территорию России, в том числе с использованием подложных документов. По словам Горбушиной, другими причинами депортации могут быть принятие МВД решения о нежелательности пребывания иностранца по причине угрозы безопасности, общественному порядку или здоровью граждан, несоблюдение срока выезда из России после сокращения периода пребывания или аннулирования разрешительных документов.

Согласно позиции Верховного суда, если решение о нежелательности пребывания было принято до заключения брака, то сам факт брака не изменяет юридическую силу этого решения, подчеркнула юрист. По ее словам, наличие семьи не освобождает иностранного гражданина от применения мер миграционного контроля.

Подобные выводы подтверждаются и другими судебными решениями, добавила Горбушина. Как отмечалось в юридических изданиях, брак с гражданином России не дает автоматического «иммунитета» от действий миграционных органов, особенно если решение об ограничении пребывания было принято до брака, подытожила Горбушина.

«Важно, чтобы брак был заключен по настоящим чувствам, а не ради формального получения статуса. Фиктивные браки, где отсутствует совместный быт, минимальные контакты и явная выгода для одной из сторон, могут быть признаны недействительными, что приведет к серьезным юридическим последствиям», — заключила Горбушина.

Ранее правительство поддержало идею расширения оснований для депортации иностранцев.