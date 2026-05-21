В России назвали провальными попытки США сфабриковать обвинения против Кастро

Все попытки США выдвинуть сфабрикованные обвинения против бывшего президента Кубы Рауля Кастро обречены на провал. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

В сообщении ведомства отмечается, что кубинцы выстоят в самоотверженной и мужественной борьбе с вызовами, не имеющими ни морального, ни правового оправдания, и страна еще крепче сплотится вокруг своего исторического лидера Рауля Кастро.

«Равно как обречены на провал попытки сфабриковать обвинения против этого государственного и политического деятеля, пользующегося высоким авторитетом и на Кубе, и далеко за ее пределами», — сказано в комментарии.

В министерстве добавили, что Вашингтон стремится создать видимость законности своему давлению на Гавану, преследуя при этом неприкрытую цель смены власти на Кубе. В МИД подчеркнули, что решительно осуждают новые попытки поставить на колени кубинский народ, который уже почти 70 лет героически отстаивает суверенитет и независимость своей страны перед лицом агрессивной внешней угрозы, политического шантажа, а также торгово-экономической, финансовой и, в последнее время, энергетической блокады Острова свободы.

20 мая США выдвинули обвинение против 94-летнего экс-главы Кубы Рауля Кастро. Речь идет об инциденте 30-летней давности, связанном с американскими самолетами. В 1996 году кубинские истребители сбили самолеты, принадлежавшие организации кубинских эмигрантов. В тот день три самолета организации Brothers to the Rescue — оппозиционной властям Кубы — вошли в воздушное пространство острова и местные военные сбили два воздушных судна из трех.

Ранее Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения, введенные США в адрес Кубы.

 
