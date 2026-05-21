Вице-премьер Чехии резко высказался о высокомерии лидеров Европы

Гавличек: Европе пора отбросить высокомерие и признать, что она не центр мира
Европе пора отбросить высокомерие и признать, что она уже не является центром мира. Об этом заявил первый вице-премьер и глава минпромторга Чехии Карел Гавличек, его слова приводит РИА Новости.

«Ей (Европе — «Газета.Ru») следует сосредоточиться на образовании, удержании молодежи и предпринимателей, а также инвестициях в науку. Европа теряет свою энергетическую, промышленную и сырьевую самодостаточность во имя пресловутых «зеленых» ценностей», — сказал он.

По мнению Гавличека, Европе начинает не хватать предпринимательского духа и здоровых амбиций. При этом, по словам вице-премьера Чехии, было бы фатальной ошибкой полагать, что усиление федерализации ЕС автоматически принесет необходимые перемены.

Гавличек считает, что главная ошибка со стороны органов Евросоюза заключается в том, что они не прислушиваются к голосу предпринимателей, а решающее слово в ЕС имеют политологи и идеологи, которые недооценивают законы экономики, логистики, а также физики.

9 мая во время брифинга президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что однажды отношения с Европой удастся восстановить. Наиболее подходящим кандидатом для представителя ЕС при обсуждении урегулирования конфликта глава государства считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Однако Путин готов видеть переговорщиком и любого лидера, который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес России.

