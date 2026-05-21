Война США и Израиля против Ирана
На Западе сообщили, что верховный лидер Ирана запретил вывозить уран из страны

Reuters: Хаменеи запретил вывозить обогащенный уран из Ирана
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны уран, обогащенный до близкого к оружейному уровня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

Таким образом, отмечает агентство, Тегеран ужесточил свою позицию по одному из главных требований Вашингтона на мирных переговорах.

«Приказ аятоллы Моджтабы Хаменеи может еще больше разочаровать президента США Дональда Трампа и осложнить переговоры о прекращении войны между США, Израилем и Ираном», — говорится в публикации.

По словам источников, высшие должностные лица Исламской Республики считают, что отправка материалов за границу сделает страну более уязвимой для будущих атак со стороны США и Израиля.

До этого агентство Fars со ссылкой на источник сообщило о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших условий источник назвал признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

21 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине обсудили напряженную обстановку вокруг Исламской Республики.

Ранее Вэнс рассказал, может ли Иран передать России обогащенный уран.

 
