Посольство РФ потребовало от США гуманного обращения с экстрадированными россиянами

Посольство РФ в США направило в Госдеп ноту с требованием обеспечить экстрадированным в Штаты россиянам Олегу Ольшанскому и Сергею Ивину надлежащий режим содержания, гуманное обращение. Об этом заявили в российской дипмиссии, передает РИА Новости.

Первое заседание суда с присяжными по делу Ольшанского и Ивина состоится не ранее 1 сентября 2026 года.

Об аресте Ольшанского и Ивина стало известно 19 декабря прошлого года. Они были задержаны в Болгарии. Консульские сотрудники посещали их в софийском СИЗО, поддерживали связь с ними и их адвокатами, а также присутствовали на судебных заседаниях. Впоследствии болгарский суд одобрил экстрадицию, и 26 марта россияне были переданы американской стороне.

В апреле власти США предъявили россиянам обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушения санкционного режима.

