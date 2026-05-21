Фицо выразил обеспокоенность из-за украинских дронов на территории НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил обеспокоенность из-за украинских дронов в воздушном пространстве государств-членов НАТО. Его слова приводит словацкий телеканал ТА3.

«Дроны — это серьезно, если они начинают летать над головами государств-членов НАТО, а эти дроны главным образом украинские, в этом вся проблема», — сказал он.

Он задался вопросом, что будут делать страны НАТО в том случае, если запущенные дроны будут провокацией, а не случайностью.

21 мая в Латвию залетел новый беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным SHOT, это был FP-1. В небо подняли истребители НАТО.

19 мая агентство Reuters сообщало, что в воздушном пространстве Латвии был зафиксирован неизвестный беспилотный летательный аппарат. Соответствующее сообщение поступило из центра управления кризисами в Латвии.

Ранее Финляндия подняла в воздух истребители Hornet из-за беспилотника в Латвии.

 
