Бывший премьер Италии Марио Драги может рассматриваться Брюсселем как прагматичная фигура для возможного диалога с Россией, поскольку он выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Однако для Москвы он вряд ли является значимым претендентом на роль переговорщика, так как не обладает для этого необходимыми полномочиями. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

«Что бы Драги ни говорил за столом переговоров, решение будет принимать не он. Более того, этот фактор может только усложнить переговорный процесс. Отправлять человека, не обладающего необходимыми полномочиями — это классическая тактика затягивания и срыва переговоров», — считает эксперт.

В целом есть сомнения в целесообразности участия Европы в переговорном процессе по Украине, так как Брюссель выступает сторонником террористической деятельности Киева, добавил он.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, министры иностранных дел стран — членов Европейского союза на следующей неделе обсудят достоинства потенциальных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС.

По данным издания, в Брюсселе, помимо Драги, обсуждают кандидатуру экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

Ранее экс-премьер Италии заявил о снижении геополитического влияния Европы.