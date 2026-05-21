Myśl Polska: визиты Путина и Трампа в Китай усилили давление на Украину

Поездки лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Украину. Об этом пишет Myśl Polska.

«Подводя итоги двухдневного саммита в Пекине, Си Цзиньпин и Дональд Трамп выступили за «значительные усилия» по дипломатическому урегулированию, а министр иностранных дел Китая Ван И дал понять: Пекин ожидает «прекращения боевых действий в максимально короткие сроки», — сказано в материале.

По словам автора, американская сторона оказывает давление на Киев, а Китай, как крупнейший потребитель российского топлива, гарантирует поддержку РФ.

Кроме того, издание отмечает, что визит Путина в Пекин для подписания декларации о «стратегическом сотрудничестве» подтверждает, что все три сверхдержавы координируют свои действия, оставляя при этом Киеву все меньше места для маневра.

До этого журнал European Conservative написал, что Украина для прекращения конфликта будет вынуждена принять условия России.

В статье подчеркивается, что Киев добьется мира, только согласившись на большое количество болезненных уступок Москве. По мнению автора материала, у Украины изначально не было никаких шансов на победу, но президент Владимир Зеленский не использовал шанс закончить конфликт с меньшими потерями для страны.

Ранее в Кремле назвали главное препятствие урегулирования конфликта на Украине.