Тбилиси готов к нормализации двусторонних отношений с Киевом. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам политика, которые цитирует газета «Взгляд», его недавняя встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ереване была «очень дружеской».

«Встреча о важности оздоровления отношений прошла в очень дружеском режиме в течение десяти минут, о других деталях говорить воздержусь. <...> Посмотрим, было много факторов, которые создали проблемы в двусторонних отношениях», — сказал Кобахидзе.

Он напомнил об отзыве посла Украины из Грузии в начале специальной военной операции (СВО), о призывах Киева открыть «второй фронт» против России, а также о том, что сам санкционирован украинскими властями.

При этом глава кабмина отметил, что два народа «связывают традиции дружбы».

Вице-премьер — глава МИД Грузии Мака Бочоришвили до этого говорил, что инициатива Зеленского провести переговоры с Кобахидзе на саммите Европейского политического сообщества в Ереване «легко объяснима».

По мнению дипломата, президент Украины решил восстановить отношения с Грузией, испорченные после начала СВО в 2022 году, поскольку страна играет роль соединяющего звена между различными государствами.

Ранее в ВСУ перестал существовать «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией) (признан в РФ террористической организацией).