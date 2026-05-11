Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Стубб объяснил, почему США не выведут свои войска из Европы

Субб: США не выведут свои войска из Европы ради распространения своего влияния
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

США не выведут свои войска из Европы, так как им нужны на континенте базы ради распространения своего влияния в мире. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della Sera.

«Если они (американцы — прим. ред.) хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы», — сказал финский лидер.

Политик предположил, что американский военный контингент находится в Европе не для защиты населения, а для того, чтобы Соединенные Штаты могли стать мировой державой.

В этой связи Стубб призвал европейских лидеров взять на себя больше ответственности в вопросе обеспечения безопасности своих стран.

9 мая президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не исключил возможность передислокации части американских войск из Германии в Польшу.

Позднее агентство Bloomberg писало, что в Европе ожидают, что американский лидер выведет еще больше войск из Европы после того, как объявил о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии.

Ранее сообщалось, что Мерц не испугался планов США вывести часть войск из Германии.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!