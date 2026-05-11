Стубб объяснил, почему США не выведут свои войска из Европы

Субб: США не выведут свои войска из Европы ради распространения своего влияния

США не выведут свои войска из Европы, так как им нужны на континенте базы ради распространения своего влияния в мире. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Corriere della Sera.

«Если они (американцы — прим. ред.) хотят проецировать свою мощь в таких регионах, как Ближний Восток, Азия и Африка, им нужны здесь прочные базы», — сказал финский лидер.

Политик предположил, что американский военный контингент находится в Европе не для защиты населения, а для того, чтобы Соединенные Штаты могли стать мировой державой.

В этой связи Стубб призвал европейских лидеров взять на себя больше ответственности в вопросе обеспечения безопасности своих стран.

9 мая президент США Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не исключил возможность передислокации части американских войск из Германии в Польшу.

Позднее агентство Bloomberg писало, что в Европе ожидают, что американский лидер выведет еще больше войск из Европы после того, как объявил о выводе пяти тысяч военнослужащих из Германии.

Ранее сообщалось, что Мерц не испугался планов США вывести часть войск из Германии.