Премьер Швеции призвал НАТО помочь Украине лучше наводить БПЛА на цели в России
Henri Swzarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Швеции считают, что странам НАТО надо помогать Украине лучше наводить беспилотники на цели в России. Об этом сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, пишет ТАСС.

«Мы не должны принимать российскую версию событий, а наоборот — максимально помогать Украине направлять удары в правильном направлении», — подчеркнул глава шведского правительства.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский анонсировал расширение географии дальнобойных ударов по территории России. По его словам, подобные «санкции» якобы хорошо себя зарекомендовали как способ принуждения России к уменьшению агрессии.

До этого в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России предупредили, что членство в НАТО «не защитит пособников террористов от справедливого возмездия». В ведомстве отметили, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Кроме того, достоверные данные можно получить при изучении обломков сбитых дронов.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжит СВО, несмотря на угрозы из Киева.

 
