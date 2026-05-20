В Кремле заявили, что Россия продолжит СВО, несмотря на угрозы из Киева

Песков: Россия продолжит СВО, пока не достигнет всех целей
Россия настроена на достижение всех своих целей на фоне агрессивной риторики Киева. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что все попытки властей Украины диктовать условия с позиции силы лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил об утверждении плана дальнобойных ударов на июнь по территории России.

По словам главы государства, это июньские планы «нашей дальнобойности», которые должны «творчески развить» продемонстрировавшие силу в мае украинские «дальнобойные санкции». Под «санкциями» Зеленский имел в виду удары вглубь территории Российской Федерации.

Ранее в России допустили удар по Латвии из-за новых угроз Украины.

 
