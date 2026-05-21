Россия доставила в Белоруссию ядерные боеприпасы

Россия в рамках учений ядерных сил доставила ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Белоруссии. Об этом заявило российское Минобороны в своем канале мессенджере «Макс».

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», — говорится в сообщении ведомства.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия проводят совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт заявил, что ядерные учения неслучайно соврали с визитом Путина в КНР.

 
