Еврокомиссар рассказал о сюрпризе Британии для ЕС, связанном с Россией

Домбровскис: ослабление Лондоном санкций против России стало сюрпризом для ЕС
Ослабление Лондоном энергетических санкций против России стало сюрпризом для Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках министерской встречи «Большой семерки» (G7), которая состоялась в начале этой недели, Британия не поставила ЕС в известность о намерении частично смягчить ограничительные меры в отношении энергетического сектора РФ.

«Действительно, это было не то, что мы ожидали <...> Это стало неожиданностью», — заявил он.

До этого министр торговли Великобритании Крис Брайант извинился за смягчение антироссийских санкций ради предотвращения дефицита авиационного и дизельного топлива. Он заявил парламенту, что этот шаг, последовавший за аналогичным решением США, был предпринят «неуклюже», и что лицензия будет приостановлена в кратчайшие сроки.

19 мая стало известно о том, что минфин Великобритании бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Лицензия вступила в силу 20 мая 2026 года. Запрет был введен британским правительством в октябре прошлого года в рамках ужесточения санкционной политики с целью лишить Россию дохода от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.

 
