Еврокомиссар рассказал о сюрпризе Британии для ЕС, связанном с Россией

Ослабление Лондоном энергетических санкций против России стало сюрпризом для Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках министерской встречи «Большой семерки» (G7), которая состоялась в начале этой недели, Британия не поставила ЕС в известность о намерении частично смягчить ограничительные меры в отношении энергетического сектора РФ.

«Действительно, это было не то, что мы ожидали <...> Это стало неожиданностью», — заявил он.

До этого министр торговли Великобритании Крис Брайант извинился за смягчение антироссийских санкций ради предотвращения дефицита авиационного и дизельного топлива. Он заявил парламенту, что этот шаг, последовавший за аналогичным решением США, был предпринят «неуклюже», и что лицензия будет приостановлена в кратчайшие сроки.

19 мая стало известно о том, что минфин Великобритании бессрочно разрешил импорт дизеля и керосина, которые производятся из российской нефти на территории третьих стран. Лицензия вступила в силу 20 мая 2026 года. Запрет был введен британским правительством в октябре прошлого года в рамках ужесточения санкционной политики с целью лишить Россию дохода от продажи энергоносителей и ограничить возможности для обхода ранее установленных ограничений.

Ранее Британия заплатила за российскую нефть в обход санкций несколько млрд фунтов.