В МИД России назвали противоправными операции ЕС с активами России без ее согласия

Любые операции Европейского союза с российскими активами без согласия РФ являются противоправными, действия Еврокомиссии — это неприкрытый грабеж. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что ЕС с февраля 2024 года перечислил Украине €6,6 млрд от реинвестирования средств Банка России, которые заблокированы в депозитарии Euroclear.

«В июле Брюссель намерен пополнить бюджет Украины таким же образом еще практически на €1,5 млрд. Любые операции, которые производят они с нашими активами без согласия РФ, противоправны. То, что делает Европейская комиссия, это неприкрытый грабеж, и любые попытки обелить его какими-то придуманными лозунгами несостоятельны», — сказала она.

До этого стало известно, что Нидерланды стремятся возобновить переговоры об использовании замороженных российских активов на сумму до €210 млрд для помощи Украине в 2027 году.

Ранее Шойгу заявил, что Запад заморозил $590 млрд России, КНДР, Ирана и других стран.