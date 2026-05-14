Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Политика

Шойгу раскрыл сумму активов других стран, замороженных Западом

Шойгу заявил, что Запад заморозил $590 млрд России, КНДР, Ирана и других стран
Алексей Никольский/РИА Новости

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС заявил, что западные страны заморозили около $590 млрд активов РФ, КНДР, Ирана и других стран, и предостерег от хранения там национальных сбережений. Его слова приводит «Интерфакс».

«По самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Северной Корее, Ливии и Афганистану», — сказал он.

Шойгу выразил уверенность, что все руководители стран сделают правильные выводы в отношении хранения нацсбережений на Западе.

После начала специальной военной операции страны Евросоюза и G7 заморозили порядка €300 млрд российских активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

Ранее в ЕС заявили о своем праве использовать активы России для поддержки Киева.

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!