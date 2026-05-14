Шойгу раскрыл сумму активов других стран, замороженных Западом

Шойгу заявил, что Запад заморозил $590 млрд России, КНДР, Ирана и других стран

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на 21-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС заявил, что западные страны заморозили около $590 млрд активов РФ, КНДР, Ирана и других стран, и предостерег от хранения там национальных сбережений. Его слова приводит «Интерфакс».

«По самым скромным оценкам, всего западники заморозили порядка $590 млрд, принадлежащих России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, Северной Корее, Ливии и Афганистану», — сказал он.

Шойгу выразил уверенность, что все руководители стран сделают правильные выводы в отношении хранения нацсбережений на Западе.

После начала специальной военной операции страны Евросоюза и G7 заморозили порядка €300 млрд российских активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

Ранее в ЕС заявили о своем праве использовать активы России для поддержки Киева.