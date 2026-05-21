Лукашенко прибыл на учения по применению ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с проверкой в расположение ракетной бригады вооруженных сил страны, отвечающих за боевое применение ядерного оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый прибыл на тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — отмечается в публикации.

Отмечается, что учебные мероприятия проходят на территории Осиповичского района. Лидеру Белоруссии посетил пункт управления бригады, где ему доложили о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара.

12 мая Лукашенко заявил, что Вооруженные силы Белоруссии начнут точечную мобилизацию отдельных подразделений для подготовки их к войне. Президент отметил, что Минск выступает за мирное урегулирование конфликтов, однако белорусская армия должна быть готова к ведению боевых действий.

11 мая Лукашенко сообщил, что недавние конфликты показали, что «без наземной операции никуда», и поэтому Белоруссия должна быть к ней готова. По его словам, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без «фундаментального оружия», которым должен владеть белорусский солдат. Он отметил, что для подготовки к войне нужно учитывать особенности территории Белоруссии и «приобретать и создавать» то оружие, которое нужно стране.

Ранее Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне.

 
