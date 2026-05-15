Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

«Пул Первого»: Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

В сообщении отметили, что среди основных тем главы государств обсудили «сотрудничество в экономике и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям».

Предыдущий раз Путин и Лукашенко провели переговоры 8 мая во время визита президента Белоруссии в Москву на празднование Дня Победы. Лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в мире.

До этого глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Евросоюзу необходимо не дать России и Белоруссии создать союз во время конфликта на Украине. В своей речи политик не уточнил, известно ли ему о существовании Союзного государства РФ и Белоруссии.

Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии. В рамках него созданы межгосударственные структуры для выработки общих подходов в политической, экономической, оборонной, социальной и других сферах, унифицирована часть законодательства.

Ранее Лукашенко похвалил арсенал оружия России и Белоруссии.

 
