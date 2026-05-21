Полковник назвал «словесным поносом» угрозы генсека НАТО в адрес России

Угрозы генерального секретаря НАТО Марка Рютте о «разрушительном ответе» России в случае использования ядерного оружия на Украине являются «словесным поносом». Такое мнение высказал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

По его словам, потенциальный ответ стран НАТО обернется ударом России как по территории Соединенных Штатов, так и по территории других стран Североатлантического альянса. Такой сценарий приведет к апокалипсису, подчеркнул военный.

В то же время он заметил, что в случае какой-либо эскалации США, вероятнее всего, просто выразят озабоченность и будут «с интересом и с некоторой отстраненностью наблюдать за дальнейшим развитием событий». А без Вашингтона «разрушительной реакции» не может быть «по определению», заметил полковник.

Он также усомнился, что простые граждане европейских государств НАТО захотят потерять свои страны ради Украины.

«Даже после применения специального оружия на Украине все дело со стороны Европы ограничится принятием какого-нибудь 22-го пакета санкций. И угрозы со стороны Рютте не более чем словесный понос. И даже гипотетически сгореть в пламени ядерного конфликта у Брюсселя, извините, кишка тонка», — заявил Ходаренок.

Накануне Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине. Так он прокомментировал совместные учения ВС РФ и белорусской армии.

Ранее Зеленский признал отсутствие средств для борьбы с баллистическими ракетами РФ.

 
