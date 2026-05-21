В Кремле рассказали о результатах визита Путина в Китай

Государственный визит российского президента Владимира Путина в Пекин прошел насыщенно и максимально результативно. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

«Визит в Китай прошел, как это обычно бывает, с нашим стратегическим привилегированным партнером насыщенно, содержательно, максимально результативно. Если говорить, в общем-то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которые наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических, партнерских, союзнических, двусторонних отношений», — сказал он.

Речь идет о развитии российско-китайских отношений во всех возможных областях, добавил Песков.

19–20 мая Путин посетил Пекин и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе визита были подписаны более 40 документов о сотрудничестве между странами. Политики обсудили стратегическое партнерство, экономическое сотрудничество и международную повестку.

Ранее МИД КНР заявил о новом этапе отношений Китая и России.