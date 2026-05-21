Захарова предостерегла россиян от посещения Молдавии

Захарова назвала небезопасным для россиян посещение Молдавии из-за властей
Михай Карауш/РИА Новости

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам здраво взвешивать риски и оценивать целесообразность посещения Молдавии, это сейчас небезопасно. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в декабре прошло года власти Молдавии приняли закон о денонсации российско-молдавского межправсоглашения 1998 года о создании и функционировании культурных центров. Она пояснила, что тем самым молдавские власти вынуждают российскую сторону закрыть Русский дом в Кишиневе. Захарова напомнила, что этот шаг был подан как ответ на якобы нарушение воздушного пространства Молдавии, предположительно, как они сказали, российским беспилотным летательным аппаратом.

«В этом же ряду — дискриминация въезжающих в республику владельцев паспортов России. Наши граждане подвергаются многочасовым процедурам проверки и допросам. Есть случаи задержания, заведения на них уголовных дел. Дипломатам посольства России в Кишиневе отказывают в оказании консульской помощи», — указала дипломат.

До этого премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну предупредил желающих получить российский паспорт жителей Приднестровской Молдавской республики (ПМР) о том, что это решение накладывает на граждан «определенные обязанности».

Ранее премьер Молдавии обвинил Россию в дестабилизации ситуации в Гагаузии и Приднестровье.

 
