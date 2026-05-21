«Силовой сценарий на Кубе»: в России раскрыли, зачем флот США появился в Карибском море 

США могут начать вооруженную агрессию против Кубы на фоне появления авианосной группы американского флота в Карибском море, несмотря на то, что «экономическое удушение» Кубы Штатами может дать больший эффект. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета.



Хейфец напомнил, что случаи агрессии Соединенных Штатов в отношении Кубы имели место в истории. Речь идет об испано-американской войне в 1898 году, результатом которой стало укрепление влияния США не только на Кубе, но и в регионе в целом.



В этой связи историк допустил сценарий военной агрессии Штатов против Кубы, отметив, что главной целью Вашингтона является свержение нынешних властей в Гаване.



«Возможен любой сценарий. Если силовой сценарий возможен в отношении Ирана, экономические военные возможности которого несопоставимы с возможностями Кубы, как можно не учитывать такой возможности [в отношении Кубы]. Хотя особо я смысла не вижу для американцев в применении такого сценария. Сценарий экономического удушения для меня лично жуткий, страшный, но он может дать более эффективный результат, чем применение военной силы», — сказал профессор.



21 мая южное командование американских ВС (SOUTHCOM) сообщило, что авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море.



В посте отмечается, что в нее входят авианосец класса Nimitz, эсминец Gridley и вспомогательное судно Patuxent.



В марте президент США Дональд Трамп сказал, что Куба может стать «следующей» целью США. По его словам, Вашингтон намерен заняться островом после других внешнеполитических задач, а смену власти в стране необходимо ускорить. В другом выступлении американский политик допустил более жесткую формулировку, заявив, что для него было бы «честью» захватить остров.

Ранее США выдвинули обвинения против 94-летнего Рауля Кастро.