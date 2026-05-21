Президент Украины Владимир Зеленский цинично хвалится перед своими иностранными хозяевами терактами, совершенными в России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, украинский лидер ведет курс на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.

«Зеленский цинично хвалится перед своими зарубежными хозяевами совершенными, в том числе и при их непосредственной помощи, терактами. Нагло заявляет о новых, как он сформулировал, дальнобойных санкциях в отношении России», — указала Захарова.

20 мая Зеленский заявил, что Украина готовится к расширению географии «дальнобойных санкций» в виде ударов по территории России.

Депутат Государственной думы Леонид Ивлев выразил мнение, что слова президента Украины об увеличении дальнобойных ударов по России были адресованы спонсорам из Европы.

