Слова президента Украины Владимира Зеленского об увеличении дальнобойных ударов по России адресованы спонсорам из Европы. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По его словам, «страшилка Зеленского» адресована прежде всего кредиторам Украины с Запада. На фоне подобных заявлений многократно возрастает коррупция на берегах Днепра и «маржа для киевского режима», сказал депутат.

«Российская эшелонированная ПВО сбивала, сбивает и будет сбивать вражеские дроны, какие бы громкие названия они не носили и какой бы дальности они не достигали», — заявил Ивлев.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

Ранее Зеленский анонсировал увеличение географии «дальнобойных санкций».