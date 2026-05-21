Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме ответили на слова Зеленского о дальнобойных ударах по России

Депутат Ивлев: слова Зеленского о дальнобойных ударах адресованы спонсорам
Global Look Press

Слова президента Украины Владимира Зеленского об увеличении дальнобойных ударов по России адресованы спонсорам из Европы. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По его словам, «страшилка Зеленского» адресована прежде всего кредиторам Украины с Запада. На фоне подобных заявлений многократно возрастает коррупция на берегах Днепра и «маржа для киевского режима», сказал депутат.

«Российская эшелонированная ПВО сбивала, сбивает и будет сбивать вражеские дроны, какие бы громкие названия они не носили и какой бы дальности они не достигали», — заявил Ивлев.

До этого военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявлял, что руководство Украины пытается настроить россиян против собственного государства, у Киева для этих целей есть серьезная подпитка от стран Запада. Он указал, что Украина перешла на террористические методы ведения конфликта против России. ВСУ поражают гражданские объекты, чтобы вызвать социальный взрыв, констатировал военный.

Ранее Зеленский анонсировал увеличение географии «дальнобойных санкций».

 
Теперь вы знаете
Лавров о переговорах по Украине, досрочное завершение учебного года и укусы змей. Что нового к утру 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!