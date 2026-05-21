В МИД Армении уточнили позицию по выходу из ЕАЭС

Глава МИД Мирзоян: вопроса о выходе Армении из ЕАЭС сейчас нет в повестке

Вопрос о выходе Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас не стоит в повестке дня и не может обсуждаться, поскольку Ереван не выражал такого желания. Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян, чьи слова приводит Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

«Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может быть обсужден, пока Армения сама не представила такую заявку и не выразила такого желания. А такого желания мы не выражали. Следовательно, вопрос о нашем исключении не может быть обсужден. Такого уставом не предусмотрено», — сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении также отметил, что у его страны нет планов вносить напряженность в отношения с Россией. Ереван настроен на продолжение партнерства, заверил он.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.