Экс-генсек заявил, что ЕС не сможет выполнять роль НАТО

НАТО в своем нынешнем виде не сможет существовать без США. Об этом заявил министр финансов Норвегии и бывший генсек Североатлантического блока Йенс Столтенберг в эфире шведского телеканала SVT, передает ТАСС.

«Нет, не та НАТО, которую мы знаем почти 80 лет, потому что речь идет о Европе и США, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам. Вот почему так важно сделать все возможное, чтобы предотвратить раскол между Европой и США», — сказал он.

По словам Столтенберга, он уважает ЕС, но не верит, что объединение может заменить НАТО в вопросах общих гарантий безопасности и обороны.

В этом году президент США Дональд Трамп не раз заявлял о пересмотре роли страны в военном блоке.

19 мая агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщила, что администрация президента США планирует сообщить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые страна могла бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса.

Ранее премьер Туск заявил о распаде НАТО из-за вывода американских войск из Германии.